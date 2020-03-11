إغلاق مطعم شهير مخالف للاشتراطات الصحية في وادي الدواسر

فرضت بلدية محافظة وادي الدواسر مساء اليوم غرامة مالية بالحد الأعلى على أحد المطاعم، وذلك لوجود طفح في المجاري ووجود أكثر من 30 ألف حبة سمبوسة مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام ووجود أيضًا سوء التخزين وسوء النظافة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس، أن الرقابة على المحلات التجارية مستمرة بشكل يومي كما تم تكليف المراقبين و المختصين بتكثيف الرقابة وأن جميع الإدارات المخولة في البلدية تعمل خلال الفترتين النهارية والمسائية بجهود مضاعفه ولن نتهاون في تطبيق النظام بحق كل من يتهاون بالاشتراطات الصحية و حياة المواطن و المقيم.

وطالب “السليس” الأهالي والمواطنين بالتعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفة صحية في تلك المنشآت.