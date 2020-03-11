النصر يقلص فارق الصدارة برباعية في الرائد #النصر_الرايد_دوري_المحترفين #الاتحاد_الوحده

فاز النصر على نظيره الرائد 4-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز رائد الغامدي هدف التقدم للرائد في الدقيقة 8، ثم تعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة 19، بعد إهداره لركلة جزاء، حيث ارتدت الكرة بعد تصدي الحارس لها، لتعود لحمد الله الذي أسكنها الشباك.

وتابع جوليانو فيكتور بالهدف الثاني للنصر، بصناعة من حمد الله، في الدقيقة 24، ثم وقع أمرابط على الهدف الثالث للنصر بصناعة من جوليانو، في الدقيقة 86، قبل أن يضيف حمد الله الهدف الرابع بصناعة أحمد موسى، في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي تعادل مع ضمك في الجولة 22، بينما تجمد رصيد الرائد عند 32 نقطة، في المركز السابع.