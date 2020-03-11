الوحدة يعمق جراح #الاتحاد ويسقطه في الوقت القاتل #الاتحاد_الوحده #النصر_الرايد_دوري_المحترفين

عمق نادي الوحدة،اليوم، جراح الاتحاد بعد أن تغلب عليه في الوقت القاتل من المباراة،التي أقيمت بين الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان،اليوم،

و واصل الاتحاد نزيف النقاط ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه الوحدة في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد الاتحاد، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين ارتفع رصيد الوحدة، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 39 نقطة في المركز الثالث.

وبادر الاتحاد بالتسجيل عبر لاعبه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 14، لكن مواطنه أنسيلمو دي مورايس أدرك التعادل للوحدة في الدقيقة .23 بينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز البرازيلي الآخر لويس جوستافو هدف الفوز القاتل للوحدة في الدقيقة 90

وتأتي الخسارة لتضاعف من خيبة الأمل لدى جماهير الاتحاد، بعدما اكتفى فريقها بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.