التعليم تؤجل إصدار قرارات المرشحين للتشكيلات الإشرافية 

أجلت وزارة التعليم، اليوم، صدور قرارات تكليف المرشحين للتشكيلات الإشرافية في جهاز الوزارة و الإدارات لحين صدور لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

ووجه وزير التعليم تعميما لجميع قطاعات الوزارة وإداراتها

اطلعت الوئام على نسخة منه.

وقال التعميم: ” رغبة من الوزارة في ضبط تنظيم عملية ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية، و تماشيا مع قرب انطلاق تطبيق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية والتسكين على الرتب الجديدة، نود التأكيد على تأجيل إصدار قرارات المرشحين من شاغلي الوظائف التعليمية على التشكيلات الإشرافية سواء في جهاز الوزارة أو إدارات التعليم لما بعد صدور لائحة شاغلي الوظائف التعليمية وتسكين وظائفها على الرتب الجديدة المضمنة باللائحة، مع ضرورة تطبيق المعايير اللازمة للترشيح على الوظائف الإشرافية ،و وفق الميزانيات المخصصة.