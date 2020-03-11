الصحة تدعو إلى عدم إقامة المناسبات الرسمية والاجتماعية التي يتجاوز حضورها الـ 50

دعت وزارة الصحة تدعو لتجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 شخصا، بالإضافة إلى تجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحالة هي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.

وتابعت الوزارة أنه “اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وأثبت الفحص المخبري خلو المواطن من الفيروس”.

وأشارت الوزارة إلى أن “المواطن يتمتع حاليا بصحة جيدة، ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي”.

كما جدّدت وزارة الصحة السعودية التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.