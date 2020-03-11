بعد اعتراف أنقرة بكورونا.. الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها بأسبوع #كورونا_تركيا

تراجعت الليرة التركية اليوم الأربعاء بفعل مخاوف أثارها الاعلان عن أول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا.

وأنهت الليرة جلسة التداول منخفضة 0.8 بالمئة عند 6.2080 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع، ومقارنة مع مستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء البالغ 6.1575 .

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة صباح اليوم إن مواطنا تركيا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الحالة المؤكدة الأولى في البلاد، وأضاف الوزير أن تركيا مستعدة لمنع تفشي الفيروس.