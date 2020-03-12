الداخلية الكويتية تدرس إبعاد المقيمين غير الملتزمين بالتعليمات الصحية

حذرت مصادر أمنية كويتية مطلعة من أن وزارة الداخلية تدرس إبعاد من لا يلتزمون من المقيمين بالتعليمات الصحية إبعادا إداريا، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة استدعاء جميع المقيمين الذين دخلوا البلاد منذ يوم 27 شباط/فبراير الماضي لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المصادر القول إن “الأمن الصحي خط أحمر، والتعليمات الصادرة واضحة وصريحة وتنص على عدم التهاون مع أي مقيم لا يلتزم شروط الحجر الصحي”، مشددة على أن “جميع من دخلوا البلاد خلال الفترة المحددة معروفون ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية”.

وأضافت أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة على أعلى المستويات في هذا الجانب، وأن “الصحة” ستمد “الداخلية” بأسماء من راجعوا المراكز الصحية خلال الفترة المحددة لهم، لتطابقها بأسماء من دخلوا البلاد، وإذا تبين وجود أي مقيم لم يراجع مراكز الفحص فسيتم وضع “بلوك” على إقامته، وتعميم اسمه في قائمة المطلوبين، وعند ضبطه سيحول مباشرة الى سجن الإبعاد، ويبعد عن البلاد.

وكشف مصدر مسؤول أن إجمالي الركاب القادمين خلال الفترة من 27 شباط/فبراير وحتى أمس الأول بلغ نحو 235 ألف مواطن ومقيم على متن ما يقارب 1844 رحلة جوية قادمة، موضحا أن %70 من إجمالي القادمين هم من الوافدين بما يعادل نحو 165 ألف وافد، قد يشملهم الفحص الإلزامي جميعا.