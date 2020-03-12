إيران تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الخميس إن بلده طلب من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت

منه إيران بشدة.

وأعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.

وكتب ظريف “طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور”.

وكتب عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني على موقع إنستجرام إنه “طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا”.