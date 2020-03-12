“البيئة”: 7 عيادات متنقلة لخدمة مربي الماشية في المدينة المنورة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن دعم العيادات البيطرية المتنقلة بـ أكثر من 7 عيادات لخدمة مربي الماشية في منطقة المدينة المنورة، ومن المترقب وصول عيادات أخرى حسب الخطة والاحتياج.

وأوضحت الوزارة أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.

وأشارت إلى أن مهام العيادات مباشرة الحالات المرضية للمواشي أو الحيوانات في المزارع أو الهجر، وهي مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للمكاتب والوحدات البيطرية في منطقة المدينة المنورة.

يذكر أنّ التجهيزات البيطرية المتوفرة بالعيادات البيطرية المتنقلة جاءت لتقديم خدمة الكشف والتشخيص للأمراض، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، ومكافحة نواقل الأمراض والتطهير والتعقيم، وحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية، كما أن لها دور كبير في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.