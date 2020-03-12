الطقس السيء يضرب محافظات مصر

تعرضت محافظات مصر اليوم لموجة من الطقس السيء نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ومتوسطة مع رياح محملة بالأتربة وانخفاض في درجة الحرارة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وشهدت معظم الطرق الرئيسية بالمحافظات حالة من الشلل التام نتيجة توقف حركة السيارات التزاما بتعليمات إدارات المرور تحسبًا للسيول الناجمة عن غزارة الأمطار، كما بدت شوارع القاهرة شبه خالية من المارة والسيارات بعد التزام المواطنين منازلهم استجابة لنداءات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن مجلس الوزراء المصري حالة استنفار قصوى ومنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر اليوم نظرا لظروف الطقس السيء، عدا العاملين في المرافق الحيوية.

ودفعت سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق مطار الأقصر الدولي بصعيد مصر، وتغيير مسار جميع رحلات الطيران للهبوط في مطار الغردقة الدولي لعدم وضوح الرؤية، واستمرار غلق ميناءي الزيتيات وبور توفيق بمحافظة السويس لليوم الثاني على التوالي بسبب نشاط الرياح.

في الوقت نفسه أكدت شركة مصر للطيران، انتظام رحلاتها بنسبة 85 % بمطار القاهرة والمطارات المصرية عدا تأخيرات يسيرة في بعض الرحلات الداخلية بسبب سوء الأحوال الجوية.