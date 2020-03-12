تطورات جديدة في مسابقة “جمال السيقان”.. إلغاء الحبس وتغليظ الغرامة

في تطور جديد لقضية “مسابقة السيقان”، التي نظمها مواطن كويتي عبر حسابه بتطبيق “سناب شات”، قررت محكمة كويتية إلغاء الحكم بحسبه، والاكتفاء بتغريمه 5 آلاف دينار.

وألغت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، حكم أول درجة، والقاضي بحبس المواطن الكويتي المتهم بتنظيم مسابقة لأجمل ساق نسائية. بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وقال المتهم في دفاعه إن ما أسند إليه من اتهامات خلال التحقيق غير صحيح. مؤكدا أن تصويره المقطع جاء بغرض التسلية، ولمتابعيه فقط، وليس للعامة.

وكان المتهم استأنف ضد حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 300 دينار، مطالبا ببراءته من تهمتي الإخلال بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور الواردتين في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.