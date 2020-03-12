القطيف: إغلاق 5 محلات وإنذار 50 محلا مخالفا خلال 24 ساعة

نفذت الفرق التفتيشية في بلدية محافظة القطيف خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 جولة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية لمراقبي الصحة العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية لمواجهة فيروس مرض كورونا .

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الفرق الميدانية بالمركز الرئيسي والبلديات التابعة تقوم بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مبيناً أن الفرق الصحية الميدانية قامت بنحو 27 جولة استهدفت زيارة 344 محلا في مختلف مناطق المحافظة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 5 محلات، إضافة إلى توجيه 50 إنذارا لمحلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن البلدية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية برش كميات مبيدات، لافتا النظر إلى أن عملية رش المبيدات شملت 121 حيًّا، وتم رفع كميات كبيرة من الأنقاض بلغت 1004 م2، منها 1243 طنا من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة «أثاث وماشابه» 647 م2 خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن كسح 18 ساحة، وغسل 199 برميلا و137 حاوية.

وبين أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الأسواق الجائلة وأسواق الطيور والماشية، إضافة إلى حظر الجلوس في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية ”السفري“، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها البلدية لمنع انتشار الفايروس، وتفعيلا للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن.

وطالب المهندس الحسيني الأهالي بالتحلي بالصبر والتعامل بوعي مع القرارات الجديدة، مشيراً إلى أن البلدية لمست مستوى الوعي لدى المواطن من خلال استقبال جميع القرارات برحابة صدر.