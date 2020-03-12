ترامب: لم نتشاور مع #أوروبا قبل قرار حظر الطيران #عاجل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تتشاور مع أوروبا قبل قرار حظر الطيران.

وبرر “ترامب”، في تصريحات اليوم الخميس، قرار الولايات المتحدة، بأنه “كان علينا التحرك بسرعة”.

ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى دول أجنبية بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الخارجية الأميركية في وقت متأخر الاربعاء أن على الأميركيين إعادة النظر في سفرهم إلى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان “تنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بإعادة النظر بسفرهم الى الخارج بسبب التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19”.