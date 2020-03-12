وفاة “هرم الرياضة البحرينية” الشيخ عيسى بن راشد #عيسي_بن_راشد

انتقل إلى ذمة الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – أحد رواد الرياضة البحرينية والخليجية والعربية، اليوم، عن عمر ناهز نحو 81 عامًا.

ويعد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – من مواليد ١٩٣٩، وولد بمدينة المحرق، والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في مصر، وتخرج منها عام ١٩٦٣، وعمل قاضيًا في محاكم البحرين من العام ١٩٦٣ وحتى العام ١٩٦٨، ثم انتقل في عام ١٩٦٨ الى الحرس الوطني انذاك للعمل كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام ١٩٧٦، ثم عين وكيلا لوزارة الاعلام منذ العام ١٩٧٦ وحتى العام ١٩٨٨.

وحصل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – على عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها، وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، ووسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، والوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، ووسام التميز الأوليمبي الذهبي.