البحرين.. رصد حالتين جديدتين بـ«كورونا» وارتفاع عدد المصابين إلى 162

أظهر بيانات حديثة لوزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

ووفقًا لموقع وزارة الصحة، فقد جرى فحص 9201 شخصًا قادمًا من الدول الموبوءة، وقد تبيّن سلامة 9039 شخصًا وخلوّهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 161 مصابًا للرعاية وهم في حالة صحية مستقرة. وتخضع حالة واحدة للعناية.

وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين إلى 195حالة، تعافى منها 35 حالة، وقررت الوزارة إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.