البحرين.. رصد حالتين جديدتين بـ«كورونا» وارتفاع عدد المصابين إلى 162

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أظهر بيانات حديثة لوزارة الصحة  البحرينية اليوم الخميس عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين إلى 195حالة، تعافى منها 35 حالة، وقررت الوزارة إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
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