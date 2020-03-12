إغلاق المدارس والجامعات في تركيا بسبب “كورونا”

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اليوم الخميس إن السلطات قررت إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية لمدة أسبوع اعتبارا من 16 مارس وإغلاق

الجامعات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء في القصر الرئاسي، قال كالين إن جميع الأحداث الرياضية ستقام دون جمهور حتى نهاية أبريل.

جاءت هذه الخطوات بعد أن أكدت تركيا أول إصابة بالفيروس أمس الأربعاء، لتصبح آخر اقتصاد رئيسي يبلغ عن إصابة بالفيروس عقب اتخاذ ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها إجراءات يقظة.