بريطانيا: حالات كورونا قد تكون “أعلى بكثير” مما تم الإبلاغ عنه

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن عدد الأشخاص المصابين في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يمكن أن يكون أعلى بكثير مما تم تأكيده بالفحص والبالغ عددهم 600 مصاب تقريبًا.

وقال جونسون للصحفيين، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار المرض،: “سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد. والواقع أن العدد الحقيقي

للحالات أعلى – ربما أعلى بكثير – من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات”.

وحذر جونسون من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة لبريطانيا لا تزال “على بعد بضعة أسابيع” وأن العديد من العائلات:” ستفقد أحباءها قبل الأوان” بسبب الإصابة بالفيروس المميت.

وقدر باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، عدد المصابين البريطانيين بأنه يمكن أن يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف مصاب.