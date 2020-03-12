عزل 3 من لاعبي ليستر سيتي بسبب كورونا

أكد مدرب ليستر سيتي برندان رودجرز، اليوم الخميس، أن ثلاثة من لاعبيه عدلوا عن باقي الفريق بعد أن ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

وقال رودجرز “ظهرت أعراض وعلامات فيروس كورونا على بعض اللاعبين. اتبعنا الإجراءات، وكخطوة احترازية، تقرر عزلهم عن المجموعة”.

وأضاف عزل اللاعبون الثلاثة أنفسهم، وسنرى كيف سيتطور الأمر في اليومين المقبلين. الوضع يتعلق بالصحة وليس كرة القدم. باللاعبين وأسرهم.

وتابع أي خطر على صحة اللاعبين وأي شخص آخر يجب التعامل معه. كرة القدم تتكون من اللاعبين والجمهور. إذا غاب أي منهما، فلنتكون الأمور طبيعية.