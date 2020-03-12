رئيس وزراء كندا في العزل.. وزوجته تخضع لفحص كورونا

قرّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العمل من منزله كإجراء وقائي فيما تخضع زوجته لفحص فيروس كورونا المستجد، كما أعلن مكتبه الخميس، فيما بدأ الفيروس بالتفشي في كندا.

وقال بيان رسمي إنّ صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن “تخضع لفحص كوفيد -19”.

وأضاف أنّه “على الرّغم من أنّ رئيس الوزراء نفسه لا يظهر أي عوارض، لكنّه اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي…كإجراء وقائي، لحين صدور نتائج صوفي”.