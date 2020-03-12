تصفيات مونديال 2022: تأجيل الجولتين الافتتاحيتين لأميركا الجنوبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (“فيفا”) الخميس تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 المقرر في قطر، بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن المباريات التي كانت مقررة في الفترة بين 26 و31 آذار/مارس الحالي “تأجلت إلى موعد لاحق”.

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار “بالتشاور” مع اتحاد أميركا الجنوبية للعبة “كونميبول” الذي كان أعرب له الأربعاء عن قلقه من تفشي فيروس كورونا المستجد.