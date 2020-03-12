الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقرر إيقاف كل المباريات بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعليق كافة أنشطته ومسابقاته بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الاتحاد نويل لو غريت في تغريدة على حسابه في تويتر “دعوات رئيس الجمهورية تقود الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى تحمل مسؤولياته للمساهمة دون لبس في وقف الأزمة الصحية التي تضرب بلدنا. وبالتالي، أود أن أعلن هذا المساء تعليق جميع الأنشطة والمسابقات التي يديرها الاتحاد، ورابطاته ومقاطعاته، في جميع أنحاء البلاد”.

وجاء قرار الاتحاد الفرنسي غداة إعلان رابطة الدوري تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، الى أيار/مايو، في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وباتت فرنسا ثاني بلد يعلق أنشطته بعد إيطاليا التي أعلنت حكومتها الإثنين قرارا بتعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) حتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء.

وجاء قرار الحكومة الايطالية بعد ان اوصت اللجنة الاولمبية الايطالية الاثنين بتعليق “جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات” حتى الثالث من نيسان/ابريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد.