الصين تلتزم الصمت حيال مزاعم تورط أميركا في تفشي كورونا

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ التعليق على تصريحات كتبها متحدث باسم وزارة أخرى على تويتر مفادها أن الولايات المتحدة ربما كانت وراء تفشي فيروس كورونا في الصين.

وسُئل قنغ مرارا عن تعليقات تشاو لي جيان أمس الخميس لكنه اكتفى بقول إن المجتمع الدولي لديه أفكار مختلفة حول أصل الفيروس الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم.

ولم يجب قنغ بشكل مباشر على أسئلة عما إذا كانت تعليقات تشاو تتفق مع وجهات نظر بكين الرسمية بشأن الفيروس الذي ظهر لأول مرة أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.