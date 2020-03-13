مدني المدينة يحذر من التقلبات الجوية

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين، من التقلبات الجوية.

وقال متحدث الدفاع المدني العميد خالد الجهني إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذر المواطنين والمقيمين بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من مساء أمس الخميس إلى يوم الجمعة.

وأشار إلى ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة.

وأوضح أنه “من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المنطقة”.

وأهاب الجهني، بالجميع، ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية غير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

كما أهاب بالجميع متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

و تؤكد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات، راجين السلامة للجميع.