تأجيل جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب #فيروس_كورونا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه تم تأجيل مباريات أندية “يويفا”، المقررة الأسبوع المقبل، في ضوء التطورات بسبب انتشار COVID-19 في أوروبا.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن القرار يشمل باقي مباريات دوري أبطال أوروبا، دور الـ 16 مباراة الذهاب المقرر لها يومي 17 و 18 مارس 2020 ؛ وجميع مباريات الدوري الأوروبي ، دور الـ 16 مباراة الذهاب المقرر في 19 مارس 2020 ؛ وجميع مباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي ، ربع النهائي المقرر يومي 17 و 18 مارس 2020.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم الإبلاغ عن قرارات أخرى بشأن موعد إجراء هذه المباريات في الوقت المناسب.

كما أوضح أيضا أنه تم تأجيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقرر في 20 مارس.

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أمس ممثلي الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 ، إلى جانب مجالس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية ودوريات الاتحاد الأوروبي وممثل FIFPro ، إلى اجتماع عبر الفيديو يوم الثلاثاء 17 مارس لمناقشة استجابة كرة القدم الأوروبية للفاشية.