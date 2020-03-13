الكويت: إيقاف صلاة الجماعة بالمساجد وإغلاق الحدائق العامة بسبب كورونا

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فريد العمادي إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط .

وأضاف العمادي في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن هذا الإجراء جاء تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر، نفى المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم اليوم قرارا للحكومة بحظر التجوال في البلاد .

وأعلن وزير الإعلام الكويتي اليوم الجمعة إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد اعتباراً من اليوم حتى اشعار اخر وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الخميس إيقاف النقل الجماعي وذلك بناء على توصية السلطات الصحية من مساء هذا اليوم وحتى اشعار آخر.

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قد أصدرت إثر اجتماعها يوم أمس الخميس فتوى بأنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم.

كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الخميس ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى .80