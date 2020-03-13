المملكة تورّد كميات نفط إضافية لعملاء أوروبيين في أبريل

قالت خمسة مصادر تجارية لرويترز اليوم الجمعة إن المملكة العربية السعودية ستورد كميات نفط إضافية الشهر القادم إلى جميع العملاء في أوروبا، الذين طلبوا زيادة عقب خفض كبير في أسعار البيع الرسمية للمملكة.

وأضافت المصادر أن شركات تكرير أوروبية من بينها توتال وشل وإيني وسوكار حصلت جميعها على تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام سعودية إضافية في أبريل / نيسان.

وتراجعت أسعار النفط على نحو أكبر، مع اتجاه خام برنت صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية في 2008 اليوم الجمعة في الوقت الذي يبدى فيه المستثمرون تخوفا حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الطلب واعتزام منتجين تعزيز الإنتاج.