“التعليم” تمنع المصافحة بين منسوبيها.. وتقنن المناسبات التعليمية

اتخذت وزارة التعليم عدة احترازات للوقاية من فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة والمعنية بالتعامل مع الفيروس.

وحثت وزارة التعليم على اعتماد التعليمات التالية:

1- تقنين المناسبات الاجتماعية، والثقافية، والرياضية خصوصا التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن (خمسين) شخصا.

2- تجنب المصافحة مؤقتا

3- نشر ثقافة المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون

4- عدم السفر إلى الدول التي أعلن حظر السفر إليها، أو التي سيعلن عنها لاحقا.

5- متابعة الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والجهات التابعة لها

6- إيقاف جميع المشاركات الخارجية لمنسوبي قطاعاتكم إلا في الضرورة القصوى، وبموافقة رئيس الجهة حسب الصلاحيات الممنوحة له.

7- يتوجب على منسوبيكم الذين كانوا في الدول التي حضر السفر إليها خلال الأسبوعين الماضيين عزل أنفسهم منزلية لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وعدم القدوم إلى مقر عملهم خلال هذه الفترة، والتنسيق مع رؤسائهم وفق الإجراءات النظامية.

8- التأكيد على جميع منسوبيكم والمراجعين للمرافق التابعة لكم بما يلي:

– الإفصاح عن السفر لخارج المملكة خلال (14) يوما السابقة إن كان قد سافر.

– هل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة؟

– هل يشكو من أعراض الزكام والرشح؟

– هل يشكو من سعال أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر؟

– ضرورة مراجعة المراكز الصحية في حال الشعور بأي من الأعراض المشار إليها أعلاه، والحصول على التقرير الطبي اللازم.

– أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس.

– تأمين وسائل التعقيم والوقاية.

– استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية