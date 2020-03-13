رغم عدم إعلانه سابقا عن أي إصابات.. السودان يعلن عن أول وفاة بسبب كورونا

أكدت وزارة الصحة الاتحادية السودانية وفاة أول حالة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الجمعة نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن الحالة لرجل في الخمسينيات من العمر، وكان يقيم بمعتمدية الخرطوم في ولاية الخرطوم، وقد توفي أمس الخميس، وكان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من آذار/ مارس.

وأكدت الوزارة بأنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن “الخطة القومية الموسعة لمكافحة “كورونا”.

وكان مجلس الوزراء السوداني و مجلس السيادة قد أجازا عصر الخميس حزمة من التدابير، تم البدء في تطبيقها بإغلاق بعض المعابر ووقف السفر من وإلى بعض الدول الموبوءة بشدة.