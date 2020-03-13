تعليق المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اليوم إلغاء اجتماع المفاوضين التجاريين من الجانبين المقرر عقده الأسبوع القادم بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الجانبين بحثا طرق أخرى لمواصلة التفاوض بما فيها إمكانية عقد اجتماعات عبر تقنية الفيديو عن بعد.

من جانب أخر، أفادت وسائل إعلام محلية أن الإتحاد الأوروبي بعث للدول الأعضاء مسودة اتفاق تغطي العلاقة المستقبلية بين بريطانيا المجموعة في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية وصيد الأسماك، إلا أنه من المتوقع أن يرفضها الجانب البريطاني لاحتوائها على فقرات تتعلق بالالتزام تجاه القوانين الأوروبية.