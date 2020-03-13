كوريا الشمالية تعزل قواتها لنحو 30 يوما بسبب كورونا

قال قائد القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية فرضت حالة عزل على قواتها العسكرية لنحو 30 يوما، ولم تعط في إحدى الحالات الإذن لأي طائرة أن تقلع لفترة 24 يوما، رغم أنها لم تؤكد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وفي تصريحات للصحفيين في البنتاجون، قال الجنرال روبرت إبرامز في إشارة إلى كوريا الشمالية “كانت أنشطة قواتهم المسلحة متوقفة بشكل أساسي لنحو 30 يوما، ولم تستأنف تدريباتها الروتينية إلا مؤخرا”.

وأضاف أنه واثق بدرجة كبيرة من أن البلاد لديها حالات إصابة بالفيروس.

ولم تعلن كوريا الشمالية، التي تقع بين الصين وكوريا الجنوبية، أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لكنها رفعت مستوى الفحوصات الطبية على الحدود وفرضت إجراءات حجر صحي.