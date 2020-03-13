بلومبيرغ: ترامب سيعلن حالة الطوارئ العامة في أمريكا بسبب كورونا

يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب‬ بعد قليل في مؤتمر صحفي حالة الطوارئ العامة في الولايات المتحدة للحد من انتشار ⁧‫فيروس كورونا، وفقا لوكالة بلومبرغ.

أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق المدارس في العاصمة واشنطن بالإضافة إلى خمس ولايات أخرى وذلك منعا من انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ولاية أوهايو أصدرت أولا قرار الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر وفقا لحالة تفشي الوباء، تبعتها ولاية ميريلاند بإغلاق المدارس لأسبوعين ثم نيومكسيكو وبعدها ولاية أوريجن حتى نهاية مارس ثم ميتشيجان حتى الخامس من أبريل المقبل .. مشيرة إلى أن السلطات في مدينة واشنطن العاصمة أصدرت، صباح اليوم، قرارا بإغلاق المدارس بداية من الإثنين وحتى نهاية شهر مارس الجاري.