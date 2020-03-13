سفارة المملكة في الكويت تعلن الانتهاء من نقل جميع السعوديين وعائلاتهم

أنهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت مساء اليوم، نقل جميع المواطنين السعوديين وعائلاتهم الذين تقدموا للسفارة برغبتهم في العودة للمملكة خلال المهلة وشملت عملية نقل المواطنين رحلات تم تسييرها جوا وبرا.

وقالت في تغريدة على تويتر “بذلت السفارة جهودها لدى الجهات الرسمية في المملكة ودولة الكويت الشقيقة لضمان سلامة وراحة المواطنين السعوديين وحتى وصولهم إلى أرض الوطن”.

وأضافت “نرجو من المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الكويت اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية في دولة الكويت الشقيقة”.