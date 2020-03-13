مطالبات أمريكية بوضع ترامب في حجر صحي #كورونا

طالبت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الجمعة، بوضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حجر صحي ذاتي، بعد مخالطته عددا من المسؤولين الأجانب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأوضحت المجلة أن السياسيين عرضة بشكل خاص للإصابة بالعدوى نظرا للبروتوكول المتعلق باللقاءات المستمرة وما يتخللها من ترحيب.

ولفتت المجلة الأمريكية إلي قيام عددا من المسؤولين حول العالم بوضع أنفسهم في عزل ذاتي (حجر صحي منزلي) بسبب فيروس كورونا مثل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد إصابة زوجته، مشيرة إلي أن الأمر ذاته فعله نائب رئيس الوزراء الأسباني بابلو إجليسياس بعد اصابة زوجته وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.

وتابعت المجلة: كما تخضع وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة نادين دوريس لعزل ذاتي منزلي بعدما ثبت إصابتها بكورونا.

ورأت “فورين بوليسي” أن هناك استثناء واحد في هذا الاتجاه يمثله الرئيس ترامب ، الذي قلل من أهمية وباء الفيروس علي مدي الأسابيع الماضية وقبل خطابه للأمة مساء الأربعاء الماضي.

ونوهت المجلة الامريكية إلي تأكيد ترامب عدم وجود خطط لعزل نفسه ، على الرغم من اتصاله المباشر بأشخاص معروف أنهم مصابون بالفيروس.

وكانت صحيفة “جارديان” البريطانية، قد أفادت نقلا عن وسائل إعلام برازيلية محلية أن نتائج التحليل الخاص بفيروس كورونا التى أجريت للرئيس البرازيلى جايير بولسونارو جاءت إيجابية ما يعني إصابته بالفيروس.

كما ثبتت اصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن بالفيروس والذى التقي ترامب ونائبه مايك بنس قبل أيام.

وكان ترامب، قد صرح بأنه ليس قلقا من الاصابة بالفيروس بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع نظيره البرازيلي بولسونارو في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا.