إيفانكا ترمب تضع نفسها في الحجر الصحي بعد تواصلها مع شخص مصاب بكورونا

فرضت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، الجمعة، الحجر الصحي المنزلي على نفسها بعد تواصلها مع مسؤولة استرالية أعلن مؤخرا إصابتها بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض إن إيفانكا عملت من منزلها يوم الجمعة “بدافع الحذر الشديد” بعد أن أثبتت مسؤولة أسترالية اجتمعت معها مؤخرا أنها مصابة بالفيروس.

قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود دير ، إن الطاقم الطبي في البيت الأبيض نصح إيفانكا ترامب بأنها لا تحتاج إلى الحجر الصحي الذاتي. وقال المتحدث إن الشخص الذي التقى به ترامب لم يظهر عليه أي أعراض.

ظهرت أخبار في وقت مبكر من صباح الجمعة أن اختبار وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون كان إيجابياً لـ COVID-19. سافر داتون إلى واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي والتقى إيفانكا ترامب والمدعي العام وليام بار ومسؤولين آخرين في 5 مارس.

“يدرك البيت الأبيض أن اختبار السيد داتون كان إيجابياً بالنسبة لـ COVID-19. وقال ديري في بيان “لقد كان عديم الأعراض أثناء التفاعل”.

“تم تقييم التعرضات للحالة وأكدت الوحدة الطبية في البيت الأبيض ، وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض ، أن إيفانكا لا تظهر عليها أي أعراض ولا تحتاج إلى الحجر الصحي الذاتي. ولكنها عملت من المنزل اليوم بدافع وفرة من الحذر حتى تم إعطاء الإرشاد.

وشارك دوتون في مؤتمر صحفي مع بار ووزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف ووزراء من المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا يوم الخميس الماضي. شارك لاحقًا صورة لنفسه مع بار وإيفانكا ترامب ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي وآخرين.

وقال داتون في بيان يوم الجمعة إنه استيقظ في الصباح مع درجة حرارة والتهاب في الحلق وتم اختباره للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا ، مما أسفر عن نتيجة اختبار إيجابية. وقال إنه تم إدخاله إلى المستشفى بناء على نصيحة إدارة الصحة الحكومية.