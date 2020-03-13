عاجل .. الصحة تنصح بالبعد عن التجمعات للوقاية من كورونا

نصحت وزارة الصحة، اليوم، بالإبتعاد عن التجمعات نظراً لما تسببه من زيادة خطورة التعرض لفيروس كورونا covid-19 في

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نشره المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم ، على تويتر أن الإلتزام بالإبتعاد عن التجمعات يساعد في عدم إنتشار الفيروس، ونصحت بتجنب مصاحبة كبار السن ومن يعاني من أمراض تنفسية نهائياً للتجمعات ، وشدّدت على أهمية تجنب المصافحة نظراً لأن اليدين هي أكبر سبب في نقل العدوى، وأكدت على أن الخروج للتجمعات يكون للضرورة فقط،

ودعت الصحة كافة أفراد المجتمع مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.