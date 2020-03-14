هطول أمطار رعدية في معظم مناطق المملكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.