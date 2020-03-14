فحص وتوعية العاملين بالمشاريع للوقاية من «كورونا» بمكة

وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، بفحص وتوعية وتثقيف جميع العاملين لديها بالمشاريع، والتأكد من تطهير وتعقيم أجهزة المكافحة يومياً والالتزام بارتداء الملابس الواقية أثناء أوقات العمل، بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العامة.

وشدَّدت الأمانة على تطبيق الإجراءات الإحترازية واتخاذ التدابير الوقائية بشكل يومي، وذلك من خلال تكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة الناقلة للأمراض في الحدائق العامة والمنتزهات، وتعقيم دورات المياه وحاويات النفايات و مصارف السيول والمناهل من أجل سلامة الجميع .