السماح للمدارس الأهلية باستخدام منصاتها الخاصة للتعليم عن بعد واجازة منسوبيها من صلاحية مالك المنشأة

اتاحت وزارة التعليم الفرصة لجميع المدارس الاهلية والعالمية استخدام مناصاتها الخاصة للتعليم عن بعد وكذلك أكدت على أن منح الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس الاهلية يعود لمالك المنشأة.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع الإدارات التعليمية اطلعت “الوئام” على نسخة منه.

وأكدت الوزارة على إدارات في المناطق والمحافظات بإبلاغ جميع مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية التابعة لإدارتكم بالعمل وفق الآتي :

عدم إلزام المدارس الأهلية والعالمية بمنصة محددة أو بالبوابة الموحدة وخلاف ذلك،وإتاحة الفرصة لها باستخدام المنصات الخاصة بها والاستفادة من مبادرة ” تعليمنا لن يتوقف ” التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين وكالة التعليم العام الأهلي وشركة كلاسيرا للتعلم الإلكتروني الذكي، والتي تقدمها.

الشركة مشكورة بشكل مجاني، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية لتقديم

التعليم الذكي بشكل افتراضي لأبنائنا الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والعالمية

بمختلف مناهجها، بدءا من مطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله ويمكن للمدارس الراغبة

التسجيل.

فيما أكدت وزارة التعليم أن منح الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الأهلية والأجنبية إجازة خلال فترة تعليق الدراسة يخضع للعلاقة التعاقدية بين المعلم/ة والمدرسة، وتعود صلاحيتها

لصاحب المنشأة على أن يتم الرفع للوكالة بتقرير مفصل يتضمن جهود الإدارة والمدارس في تنفيذ تجربة التعليم عن بعد وحصر تجارب المدارس المتميزة في هذا الجانب.

ويأتي ذلك استنادً إلى قرار وزير التعليم القاضي بتعليق الدراسةمؤقتة بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس، ومؤسسات التعليم العام الحكومية والأهلية اعتبارا من تاريخ 1441 عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية

بكل فاعلية وجودة.