هذه هي قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

لا يزال فيروس كورونا المستجد يشكل الضرر بآلاف الأشخاص يومياً حول العالم، وبدت إيطاليا الأكثر تأثراً على الإطلاق في الفترة الأخيرة.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تعليق الأنشطة الرياضية تماماً في مختلف بلدان العالم، وأبرزهم الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتهم “الكالتشو”.

وفي ما يلي أسماء اللاعبين الذين جاءت تحليلاتهم للفيروس إيجابية:

– لاعب هانوفر الألماني تيمو هوبرز

– مدافع ريجيانا الإيطالي أليساندرو فافالي

– مهاجم سبمدوريا الإيطالي مانولو غابياديني و4 من زملائه

– نجم منتخب إنجلترا وتشيلسي كالوم هودسون-أودوي

– مدافع يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني

– 3 لاعبين من ليستر سيتي لم يكشف عن أسمائهم

– مدافع بادربورن الألماني لوكا كيليان

– مهاجم تروا الفرنسي الكوري الجنوبي سوك هيون-جون وزميل له

– مهاجم فيورنتينا الإيطالي دوشان فلاهوفيتش