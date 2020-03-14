الشيخ سعود المنجومي يحتفل بزاوج إبنه في جدة

احتفل الشيخ سعود بن سعد المنجومي وأبناؤه، بزواج ابنه الأستاذ “حازم بن سعود ”، على كريمة الشيخ ” علي بن سعيد الغامدي” ، مساء يوم الخميس الماضي في حفل غمره الفرح والسرور.

وأقيم حفل الزفاف في قاعة “نرسيان” بمحافظة جدة ، حيث حضر عددٌ كبير من شيوخ وأعيان المنطقة، ومن الأقارب والأصدقاء؛ ليجدوا العريس وأقاربه في استقبالهم بوجوه تملؤها الفرحة، وتغمرها السعادة؛ مرددين أجمل كلمات الترحاب.

وقدم العريس ووالده الشكر والتقدير لجميع الحضور .

“الوئام” تُبارك للعروسين، ونقول لهما: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير.