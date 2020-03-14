ايران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على تصريحات ترامب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي استدعاء السفير السويسري بطهران أمس الجمعة بصفة أن بلاده راعية للمصالح الامريكية في إيران، وذلك للاحتجاجا على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي حمّل ايران مسؤولية الهجوم الصاروخي على

قوات التحالف في معسكر التاجي شمال بغداد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها موسوي اليوم السبت،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال ” لقد تم ابلاغ راعي المصالح الامريكية بانه على الرئيس الامريكي بدلا من اتهام الاخرين، الاقرار بسياسات امريكا الخاطئة في التواجد غير الشرعي في العراق وقتل القادة والجنود العراقيين، والذي اصبح العنصر الاساس لكراهية الشعب العراقي لامريكا كحقيقة قائمة”.

واضاف موسوي انه تم توجيه التحذير خلال استدعاء السفير السويسري ازاء اي اجراء غير مدروس من الجانب الامريكي وتداعيات ذلك.

يذكر أن قوات التحالف قد شنت غارات اول امس الخميس هجمات ادت لمقتل منتسبين لقوات الأمن العراقية وهيئة الحشد الشعبي العراقية وذلك ردا على قصف صاروخي استهدف يوم الاربعاء الماضي قاعدة التاجي التي تنتشر فيها قوات التحالف.