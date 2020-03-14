97 وفاة جديدة بكورونا في إيران.. والعدد يرتفع إلى 611 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجدّ ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران، مع تسجيل ارتفاع جديد أيضًا بعدد الإصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز: “تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة” ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.

وسجلت طهران أكبر عدد إصابات جديدة مع اكتشاف 247 حالة، السبت، مقابل 155 حالة جديدة في أصفهان و134 حالة في ألبرز شمال إيران.

وأضاف المتحدث “بطبيعة الحال، سيزداد عدد الإصابات المؤكدة” في وقت تعزز فيه إيران قدراتها على أخذ العينات وإجراء الفحوص.

ويسجل في إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين حيث ظهر للمرة الأولى.