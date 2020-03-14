تأجيل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، إيقاف جميع مباريات كرة القدم لحين إشعار آخر في ظل المخاوف بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان مقتضب، نشره على موقعه الرسمي، أنه تم إيقاف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا الإعلان ولحين إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وكان من المفترض إقامة مباراتين اليوم بالدوري المغربي، حيث كان من المفترض أن يلتقي يوسفية برشيد مع مولودية وجدة وأولمبيك أسفي مع المغرب التطواني.

كما تم تأجيل مباراة الإسماعيلي المصري مع مضيفه الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

كانت تقارير إعلامية متعددة قد أفادت بأن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء قبل إعلان الاتحاد المغربي إيقاف المباريات.

كما أعلن نادي الرجاء تعليق أنشطة كرة القدم إلى أجل غير مسمي، وذكر النادي المغربي في بيان رسمي اليوم السبت انه بعد اجتماع تقرر تأكيد تعليق أنشطة مدرسة كرة القدم إلى أجل غير مسمى، واغلاق وتعليق أنشطة مركز التكوين بالوازيس إلى أجل غير مسمى.

وأضاف البيان، أنه تقرر أيضا تعليق أنشطة الفريق الأول للنادي وتسريح اللاعبين إلى أجل غير مسمى، وتعليق الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية بالنادي، وتنظيم حملة توعية للاعبي الفريق الأول ولاعبي مختلف الفئات وكذلك جميع موظفي الإدارة.