رغم عدم وجود إصابات.. الأردن يعلن إيقاف الدوام والفعاليات العامة والشعائر الدينية للوقاية من #كورونا #عاجل

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم السبت في بيان صحفي مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين.

وفيما يلي هذه الإجراءات:

أولاً، قطاع التعليم: تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدة أسبوعين. يتولى مدراء التربية والتعليم تنظيم دوام الإداريين في وزارة التربية والتعليم، وفق ما يصدر من تعليمات بهذا الخصوص. ستباشر وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة التعليم عن بعد من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارة اعتبارا من الأسبوع القادم، وقنوات التلفزة الوطنية اعتبارا من هذا الأسبوع.

ثانياً، إجراءات السفر: بالإضافة إلى ما تم إعلانه سابقاً حول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول اعتباراً من يوم الاثنين 16 آذار 2020، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 آذار 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

يستثنى من ذلك كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوما. وتُعلِم البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وزارة الصحة عبرَ وزارة الخارجية في حال ظهور أي أعراض على كوادر البعثات الدبلوماسية تستدعي فحوصات طبية. وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري. توجيه الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم. الأردنيون المتواجدون في دول الجوار والمضطرون للعودة، بإمكانهم الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة.

ثالثاً، الفعاليات العامة، والشعائر الدينية، والسياحة: وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح. التأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة. بتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة. وقف زيارة المستشفيات والسجون اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر. إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع. تعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، حتى إشعار آخر. منع تقديم الأرجيلة وخدماتها والتدخين في المقاهي والمطاعم. وتفويض الجهات الرسمية المسؤولة بإغلاق أي مقهى أو مطعم لا يتقيد بهذه التعليمات. يتوجب على المقاهي والمطاعم المحافظة على مسافات متباعدة بين أماكن الجلوس، بحسب تعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

رابعاً، تنظيم العمل في القطاعين العام والخاص: يبقى العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية مستمرا. وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، سيتم وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، التوافق على إجراءات لحماية العاملين وضمان استمرارية العمل.

خامساً، إجراءات متابعة الأزمة: تعمل خلية الأزمة على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وينبثق عنها فرق العمل التالية: فريق للرعاية الصحية. فريق لتنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمعابر والمطارات.

فريق للحماية الاجتماعية. فريق للمخزون الاستراتيجي (الدواء والغذاء). فريق للمتابعة الإعلاميّة. تتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري للبت بتمديدها أو إيقافها أو اعتماد إجراءات إضافية جديدة بحسب الحاجة.