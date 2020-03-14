بالصور.. 4 ساعات ومسافة 5 كيلو نقلًا على الأكتاف تنقذ حياة مواطن من لدغة الثعبان بالباحة

تعرض مواطن للدغة ثعبان بعد احتجازه في منطقة جبلية وعرة بجبل وادي اشحط بمركز الشعراء في الباحة.

وقال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: “تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني صباح هذا اليوم السبت، وفي تمام الساعة 11:49 صباحًا من قبل أحد المواطنين يطلب المساعدة لاحتجازه في جبل وادي اشحط، وعلى الفور تم تحريك فرقة الإنقاذ الجبلي من مركز الشعراء وكذلك الدعم وعند الوصول إلى آخر نقطة لتمركز الآليات تم ترجل فرقة الإنقاذ الجبلي والدعم بمسافة 5 كيلو متر والوصول لموقع المحتجز.

حيث اتضح أنه مصاب بلدغة ثعبان، وكان برفقته شخصين وهم بصحة جيدة، وتم نقله بواسطة حملة على النقالة والأكتاف واستغرقت عمليه الإنقاذ 4 ساعات لوعورة الطريق وخطورتها وطول المسافة، وتم الوصول به إلى موقع تمركز الآليات وتم تسليمه للهلال الأحمر وتسليم الموقع للشرطة بحكم الاختصاص.

ودعا الدفاع المدني، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في العبور بتلك المواقع متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.