أغرب وصفات لعلاج #كورونا .. بول أبقار في الهند و خمور سامة في إيران #كلنا_في_البيت_لاجل_السعوديه

كعادتها تتفنن المخيلة الشعبية بوقت الأزمات في وضع حلول قد يبدو بعضها أشبه بالأساطير و بعيدة تماما عن منطق العلم وبعضها قد يخالطه شئ من المنطق رغم غرابته.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد وتعددت الوصفات الشعبية الغريبة لعلاج المرض حول العالم مابين خمور مغشوشة في إيران و بول أبقار في الهند و ماء وملح وليمون في بلدان عربية.

وفي الهند استضافت جماعة هندوسية حفلا لاحتساء بول الأبقار، اليوم، السبت، لاعتقادها أنه يقي من فيروس كورونا لأن كثيرين من الهندوس يعتبرون الأبقار مقدسة ويؤمن بعضهم

أن لبولها خصائص علاجية.

وأكد خبراء مرارا على أن بول الأبقار لا يشفي أمراضا مثل

السرطان وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

واستضاف حزب أو الاتحاد الهندوسي لكل الهند “الحفل” في مقره في نيودلهي عاصمة البلاد وحضره 200 شخص ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل “نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما كما نتحمم في روثها، و لم نشعر أبدا بالحاجة لتناول دواء انجليزي”.

ووقف تشاكراباني مهراج رئيس الحزب لالتقاط الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر قرب رسم كاريكاتوري لفيروس كورونا.

وكان قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو

حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، قد روجوا لاستخدام بول البقر كعلاج للسرطان.

كما قال قيادي في ولاية آسام شمال شرق الهند لنواب الولاية هذا الشهر خلال جلسة للبرلمان إن بول الأبقار وروثها يمكن استخدامهما لعلاج فيروس كورونا.

وفي إيران و التي تعد من أكثر بؤر المرض انتشارا قضى 27 شخصا تسمما بمادة الميثانول في إيران بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة “إرنا”.

وتعتبر إيران إحدى أكبر بؤر كورونا المستجد بعد الصين القارية التي انتشر منها الفيروس.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية بوفاة عشرين شخصا في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، وسبعة في محافظة ألبرز جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وقال علي إحسان بور المتحدّث باسم مستشفى جندي شاهبور الجامعي في الأهواز، عاصمة محافظ خوزستان، إن 218 شخصا أدخلوا المستشفى بحالات تسمم.

وعلى الصعيد العربي انتشرت وصفات شعبية للعلاج من كورونا مثل الملح و الليمون و المضمضة بالماء و الملح صباحا وكان آخرها إدخل الملح في أنف الأطفال صباحا قبل الخروج إلى المدارس عن طريق قطنة مبللة .

و بتعدد تلك الوصفات الشعبية يظل الاحتكام للعلم و البحث و الدراسات الممنهجة و المخبرية هو الوسيلة الوحيدة لعلاج أي مشكلة أو مرض مستجد في العالم