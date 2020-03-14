نقل قيادات دينية إيرانية مع عوائلهم من مدينة قم إلى منتجعات سياحية تابعة للحكومة #كورونا_ايران

تداول نشطاء إيرانيون، اليوم السبت، فيديو قيل إنه لعملية نقل قيادات دينية كبيرة في إيران مع عوائلهم من مدينة قم الإيرانية إلى منتجعات سياحية تابعة للحكومة الإيرانية بجزيرة جسم.

وأظهر الفيديو قيادات إيرانية مع أسرهم وهم يتنقلون على شاطئ أحد المنتجعات السياحية، فيما ظهرت الأعداد الكبيرة للعائلات المنقولة هناك.

وأثار الفيديو سخط النشطاء الإيرانيون بعد تداوله بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يحمله من كارثة التمييز الإنسانية في إيران.

وقال الناشط محمد مجيد الأحوازي إن “الفيديو يظهر نقل كبار المعممين مع عوائلهم من مدينة قم إلى منتجعات سياحية تابعة للحكومة الإيرانية بجزيرة جسم.. والفقراء حتى المستشفيات ما تستقبلهم في إيران!”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إن تفشي فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 97 شخصا آخرين، مما رفع عدد وفيات البلاد إلى 611 حالة وفاة، وسط 12729 حالة إصابة مؤكدة.

وتعاني إيران من أسوأ تفشي للفيروس في الشرق الأوسط. كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين هناك.

وبدأ مواطنون إيرانيون في التعبير عن غضبهم إزاء استخفاف الحكومة بحياتهم في شبكات التواصل، وامتد الأمر إلى وسائل الإعلام رغم القيود المشددة المفروضة على الأخيرة.

وقال منتقدون إن نظام الملالي عرض حياة الإيرانيين للخطر من أجل مصالحه السياسية، عندما أصر على إجراء الانتخابات، ودفع الناس إلى التجمعات والاختلاط، وعندما تكتم على حقيقة أرقام ضحايا فيروس “كورونا”.

وكانت طهران أعلنت في 19 فبراير الماضي أول إصابتين بفيروس كورونا في قم، لكن معارضين وحتى أعضاء في البرلمان أكدوا أن الفيروس كان متفشيا في البلاد قبل هذا التاريخ.