قطر توقف الدوري و النشاط الرياضي بسبب كورونا

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية رسميا،اليوم، السبت، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية اعتبارا من غد الأحد وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان “استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتماشيا مع وزارة الصحة العامة بتجنب التجمعات في الأماكن العامة، تقرر تعليق جميع الانشطة الرياضية المحلية وحتى التاسع والعشرين مارس الجاري ”

كما اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميا “إيقاف جميع مباريات كرة القدم والتي تشمل كاس الأمير والدوري ودوري الدرجة الثانية حتى التاسع والعشرين من مارس الجاري”.

وكان من المقرر اقامة الجولة الثامنة عشرة للدوري الاربعاء القادم.

و أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 5764 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وسُجلت 151,760 إصابة في 137 دولة ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء. إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس كوفيد-19 تختلف بحسب البلد.

ومنذ التعداد السابق الجمعة حتى الساعة 17,00 ت غ، سُجّلت في العالم 417 وفاة جديدة و11 الفا و37 إصابة جديدة.

البلد الذي شهد أكبر زيادة في حصيلة الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هو إيطاليا (175) ثم إيران (97) وإسبانيا ب63.

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر ديسمبر، 80,824 إصابة، بينها 3189 وفاة فيما شفي 65,541 شخصًا. وأعلنت الصين تسجيل 11 إصابة و13 وفاة بين يومي الجمعة والسبت.

في بقية أنحاء العالم، سُجلت 2575 وفاة (404 جديدة) منذ مساء الجمعة حتى تاريخ إعداد الحصيلة السبت، من أصل 70,943 إصابة (11,026 جديدة).

وأكثر الدول تضرراً بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 441 وفاة من أصل 21,157 إصابة ثم إيران بـ611 وفاة و12,729 إصابة وإسبانيا بـ183 وفاة و5753 إصابة وفرنسا حيث سُجلّت 79 وفاة و3661 إصابة.

ومنذ الجمعة، أعلنت كل من الإكوادور والدنمارك أول وفاة بالفيروس على أراضيها. وأعلنت كوسوفو وموريتانيا والأوروغواي وسورينام وغواتيمالا وأنتيغوا وبربودا وناميبيا، واسواتيني وبورتو ريكو وغينيا وغينيا الاستوائية ورواندا تشخيص إصابات اولى لديها.

وبلغ عدد الإصابات في آسيا عند الساعة 17,00 ت غ السبت 91,480 حالة (3303 وفاة) وأوروبا 42,828 حالة (1771 وفاة) والشرق الأوسط 13,950 حالة (623 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 2600 إصابة (52 وفاة) وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 418 حالة (5 وفيات) وإفريقيا 247 حالة (7 وفيات) وأوقيانيا 244 إصابة (3 وفيات).

أُعدت الحصيلة بناء على البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.