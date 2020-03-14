السياحة توجه منشآت الإيواء السياحي بإعادة مبالغ حجز صالات الأفراح وقاعات المناسبات إلى المستهلكين

وجهت وزارة السياحة، السبت، منشآت الإيواء السياحي بإعادة المبالغ المدفوعة لحجز صالات الأفراح وقاعات المناسبات إلى المستهلكين.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “يجب على منشآت الإيواء السياحي إعادة المبالغ المدفوعة لحجز صالات الأفراح وقاعات المناسبات، ابتداءً من تاريخ 18 رجب 1441هـ، الموافق 13 مارس 2020”.

وأضافت أن هذا يأتي تماشيًا مع قرار إيقاف كافة المنسابات، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل اللجان المعنية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه يمكن التواصل مع مركز بلاغات المستهلك (1900)، حال وجود أي عوائق لتنفيذ القرار.

وكان مصدر مسؤول صرح في وزارة الداخلية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.