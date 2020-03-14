‏تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تعرضت للضرب من قبل شاب بمقر عملها بمطعم بمدينة جازان.

فيما باشرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان تحقيقاتها في قضية مشاجرة جمعت بين موظفة وشاب، وذلك بعد ملاسنة بينهما.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر عن وقوع مشاجرة بين موظفة المطعم وشخص من رواد المطعم، وبدأ هو بضرب الموظفة في يدها بعد ملاسنة شديدة جدا بينهما، وكان رد الفتاة دفاعاً عن نفسها، قبل أن ينهال الشاب عليها ضربًا، وعندما حاول الهرب وحاولت منعه قام بمحاولة خنقها.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية ممثلة في شرطة منطقة جازان تلقت البلاغ عن الواقعة وكذلك مكتب العمل، وبدأت اتخاذ إجراءاتها على الفور للوصول إلى الشاب.. وستوافيكم “الوئام” بأي تفاصيل أخرى حال توافرها.